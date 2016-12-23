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Доба в АТО: Двоє військових загинули, трьох поранено

Біля Світлодарська тривають бої
За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення.
Доба в АТО: Двоє військових загинули, трьох поранено Андрій Лисенко. print screen

Епіцентр боїв залишається на Світлодарській дузі, - повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Нагадаємо, починаючи з неділі, основні бойові дії на Донбасі йдуть на Світлодарській дузі. Загалом на Донбасі з неділі загинуло, за офіційними даними, 10 військових.

Відзначимо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.

Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.

24 грудня має розпочатися чергове перемир'я.

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23 12 2016 13:38
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