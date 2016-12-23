CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в АТО: Двоє військових загинули, трьох поранено
Біля Світлодарська тривають бої
Андрій Лисенко. print screen
Епіцентр боїв залишається на Світлодарській дузі, - повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Нагадаємо, починаючи з неділі, основні бойові дії на Донбасі йдуть на Світлодарській дузі. Загалом на Донбасі з неділі загинуло, за офіційними даними, 10 військових.
Відзначимо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.
Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.
24 грудня має розпочатися чергове перемир'я.
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