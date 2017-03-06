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Хакери, які втрутилися у вибори в США, могли бути американцями, - Путін

Путін каже, що може собі це уявити
Президент Росії Володимир Путін заявив, що хакери, які втрутилися у вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно.
Хакери, які втрутилися у вибори в США, могли бути американцями, - Путін Фото:interfax.ru

Путін заявив, що хакери могли перекласти провину, щоб виглядало так, ніби за зломом стоїть Росія.

"Хакери можуть бути де завгодно, вони можуть бути в Росії, в Азії... навіть в Америці, Латинській Америці... Між іншим, вони можуть бути хакерами зі Сполучених Штатів, які дуже вміло і професійно переклали вину на Росію. Чи можете ви уявити щось подібне? У розпал політичної битви? ... Я можу", - зазначив президент РФ в ефірі телеканалу NBC.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.

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03 06 2017 11:19
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