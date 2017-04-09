Хакери з російським IP-адресами атакували сайти представників партії Меркель
За словами Клекнер, більше 3000 атак були зафіксовані в неділю, перед дебатами між канцлером Ангелою Меркель і лідером Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіном Шульцем.
"У багатьох відправників були російські IP-адреси", - додала Клекнер, повідомляє Reuters.
Політик не уточнила, як були виявлені атаки і в якій формі вони здійснювалися.
Крім того, штаб-квартира ХДС у федеральній землі Рейнланд-Пфальц також піддалася "масштабним атакам" перед дебатами.
У свою чергу, Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) знає про ці інциденти і знаходиться в контакті з штаб-квартирою ХДС у федеральній землі Рейнланд.
Нагадаємо, у лютому чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно очолила передвиборний список Християнського демократичного союзу на вибори в бундестаг у вересні 2017 року та автоматично стала кандидатом на пост канцлера.
У травні партія "Християнсько-демократичний союз" виграла вибори в земельний парламент – ландтаг – землі Північний Рейн-Вестфалія
Вибори в парламент ФРН - Бундестаг - відбудуться 24 вересня.
Головним конкурентом Меркель вважається кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц. Його буде офіційно оголошено кандидатом на партійних зборах 19 березня в Берліні, тоді ж Шульц змінить на посту голову партії Зігмара Габріеля, якого призначено головою МЗС Німеччини.
Федеральний канцлер Німеччини очолює федеральний уряд Німеччини. Його обирають у Бундестазі абсолютною більшістю на чотирирічний термін. Відповідно до Конституції ФРН, канцлер визначає основні положення політики держави і несе за це відповідальність, формує Кабінет Міністрів.
Ангела Меркель вже 11 років очолює уряд ФРН. Довше за неї цю посаду обіймали тільки Конрад Аденауер і Гельмут Коль.
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