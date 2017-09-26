Ігри нескорених-2017": Українська збірна отримала другу золоту медаль

Український пауерліфтер Василь Пашкевич під час виступу на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" виборов 26 вересня золоту медаль. Спортсмен показав найкращий результат у жимі штанги по 160, 171 і 175 кг.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці збірної у Facebook.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook привітав атлета з перемогою: "Щиро вітаю нашого пауерліфтера Василя Пашкевича, який щойно здобув друге золото для української збірної на Invictus Games: Team Ukraine. Чудовий виступ. Пишаємося!".

Раніше повідомлялося, що першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зимников з Києва. А бронзову нагороду в легкоатлетичних змаганнях виборов офіцер Національної поліції Сергій Торчинський, який показав третій результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра). Згодом збірна України поповнилася ще однією нагородою: срібло у бігу на 400 метрів завоював поліцейський Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютує збірна Румунії. Змагання стартували 24 вересня в Торонто (Канада) і триватимуть до 30 вересня.