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Ігри нескорених-2017": Українська збірна отримала другу золоту медаль

Василь Пашкевич виборов золоту медаль із пауерліфтингу
Український пауерліфтер Василь Пашкевич під час виступу на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" виборов 26 вересня золоту медаль. Спортсмен показав найкращий результат у жимі штанги по 160, 171 і 175 кг.
Ігри нескорених-2017": Українська збірна отримала другу золоту медаль Василь Пашкевич Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Про це йдеться в повідомленні на сторінці збірної у Facebook.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook привітав атлета з перемогою: "Щиро вітаю нашого пауерліфтера Василя Пашкевича, який щойно здобув друге золото для української збірної на Invictus Games: Team Ukraine. Чудовий виступ. Пишаємося!".

Раніше повідомлялося, що першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зимников з Києва. А бронзову нагороду в легкоатлетичних змаганнях виборов офіцер Національної поліції Сергій Торчинський, який показав третій результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра). Згодом збірна України поповнилася ще однією нагородою: срібло у бігу на 400 метрів завоював поліцейський Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютує збірна Румунії. Змагання стартували 24 вересня в Торонто (Канада) і триватимуть до 30 вересня.

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26 09 2017 22:01
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