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Ілон Маск залишає раду при Трампі через вихід США з Паризької угоди про Клімату

Вихід з Паризької угоди — це погане рішення для Америки і всього світу", - пояснив Маск
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про вихід з експертної ради при президенті США Дональді Трампі.
Ілон Маск залишає раду при Трампі через вихід США з Паризької угоди про Клімату Ілон Маск. Фото: Getty

Таку заяву він зробив після того, як Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди щодо клімату.

"Вихід з Паризької угоди — це погане рішення для Америки і всього світу", - пояснив Маск у Twitter.

Раніше Ілон Маск заявив, що залишить ради при Трампі у разі виходу США з угоди щодо клімату. 

Зазначимо, світові лідери теж засудили рішення Трампа щодо клімату. Зокрема, французький президент заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу"

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп. 

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

 

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02 06 2017 09:57
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