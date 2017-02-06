Ілон Маск залишає раду при Трампі через вихід США з Паризької угоди про Клімату

Вихід з Паризької угоди — це погане рішення для Америки і всього світу", - пояснив Маск

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про вихід з експертної ради при президенті США Дональді Трампі.

Таку заяву він зробив після того, як Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди щодо клімату.

"Вихід з Паризької угоди — це погане рішення для Америки і всього світу", - пояснив Маск у Twitter. Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 червня 2017 р. Раніше Ілон Маск заявив, що залишить ради при Трампі у разі виходу США з угоди щодо клімату. Зазначимо, світові лідери теж засудили рішення Трампа щодо клімату. Зокрема, французький президент заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу"

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.