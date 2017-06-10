Індія закупила найбільше української агропродукції за останні вісім місяців
Загалом у Нідерланди було експортовано товарів на $762,8 млн.
Також у ТОП-5 ключових покупців української агропродукції за цей період увійшли Індія, куди було експортовано товарів на суму $1,3 млрд, Єгипет – $986,1 млн, Іспанія – $ 731,6 млн, Китай – $ 631,8 млн. Про це повідомила заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, пише прес-служба відомства.
Трофімцева зазначила, що експорт української аграрної та харчової продукції за 8 місяців поточного року до Європейського Союзу збільшився на 37,3%, або на $988 млн, та становив $3,6 млрд.
"Країни ЄС займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. При цьому, наш експорт до європейського ринку збільшився на 37,3%, або на $988 млн за звітний період, та становив $3,6 млрд", - зауважила Ольга Трофімцева.
Вона додала, що в загальній структурі зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції частка Європейського Союзу складає 35,2%.
Нагадаємо, 13 вересня у Європейському парламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій. Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено.
Загалом, за даними Мінекономрозвитку і торгівлі, за перше півріччя 2017 року обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%.
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