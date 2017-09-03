Інфляція в Україні зменшилася до 1%

При цьому в річному вимірі інфляція збільшилася до 14,2%

В Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення Антитерористичної операції) у лютому 2017 року було зафіксовано інфляцію 1% в порівнянні з інфляцією 1,1% у січні 2017 року.

За даними Держстату, у річному вимірі зростання споживчих цін прискорилося за підсумками лютого до 14,2% з 12,6% за підсумками січня і 12,4% – за минулий рік, - повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Так, у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. На 1,3-3,5% подорожчали фрукти, цукор, хліб, масло, молоко і молочні продукти, овочі, м'ясо і м'ясопродукти, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас суттєво (на 16,7%) подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,7%, у т. ч. тютюнові вироби - на 3,1%, алкогольні напої - на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема взуття - на 3,4%, одяг - на 2,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,6% і послуги лікарень на 2%. Підвищення цін на транспорт загалом на 2% зумовлено здебільшого подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 3,7%, палива та мастил - на 2,1%.