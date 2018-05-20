Іноземець за одну ніч пограбував п'ять квартир на Луганщині
Як розповіли правоохоронці Луганської області, сьогодні, о четвертій годині ранку до Міловського відділу поліції зателефонував схвильований чоловік та повідомив про те, що щойно з його будинку невідомий викрав майно. Чоловіка він злякав, коли прокинувся від звуків у будинку, той утік.
"Співробітники поліції миттєво зреагували на повідомлення і за описом потерпілого – як виглядав підозрюваний, у що був одягнений і у якому напрямку побіг, – негайно почали його пошук. В районі тупику Елеваторський співробітники поліції побачили чоловіка, який підпадав під опис потерпілого. Це підтвердив і потерпілий, який був разом із нарядом поліції", – розповіли в поліції.
Підозрюваний, побачивши поліцейське авто, намагався втекти і забіг на територію непрацюючого фермерського господарства. Оточивши підозрюваного, поліцейські запропонували йому здатися, але чоловік дістав мисливського ножа. На вимоги поліції кинути ножа чоловік не реагував, намагався "прорватися". Його попередили про застосування вогнепальної табельної зброї і вистрілили в повітря.
"Побачивши, що чоловік не реагує на попередження та продовжує рухатись на поліцейського, співробітник поліції зробив постріл та поранив його у сідницю. Підозрюваного затримано, "швидкою допомогою" доставлено до лікарні, де йому надають медичну допомогу. За попередньою інформацію, правопорушник називає себе "Махмуд", він не є громадянином України, місяць тому в РФ звільнився з місця позбавлення волі. На території України перебуває незаконно. Цієї ночі він встиг пограбувати п'ять будинків, де забирав гроші та мобільні телефони. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події", – повідомили в поліції.
Нагадаємо, італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.
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