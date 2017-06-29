Іноземний моряк потонув в порту Одеської області, рятуючи цуценя
Як повідомляє "Траса Е95", загиблий моряк – житель міста Тартус Халет Насері. Він прибув до Рені на судні "Ібрагім Бей".
За словами свідків, хлопець спостерігав за цуценятами, які гралися на березі, і помітив, як одне із них упало у воду.
Юнак стрибнув до води, підхопив цуценя і викинув його на берег. Однак сам він вибратися не зміг. Хлопця почало відносити течією, і він зник під водою.
Тіло сирійця доправили в ренійський морг, проте місцеві фахівці не мають права його обстежити. Зараз вирішується питання про відправлення тіла моряка в обласний морг.
Судно "Ібрагім Бей" поки залишається в Ренійському порту, адже екіпаж хоче забрати загиблого моряка, щоб передати його рідним для поховання.
Тим часом, в Рені прибув адвокат страхової компанії для оформлення документів.
Фото: trassae95.com
Фото: trassae95.com
Нагадаємо, в зоні бойових дій, поблизу Зайцевого Донецької області, пес врятував двох бійців ЗСУ, прикривши їх собою.
У Маріуполі чоловік врятував пса від кулі, закривши тварину собою.
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