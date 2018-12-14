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Іноземний студент судився з одеським університетом через написання його прізвища українською

Через помилку у прізвищі студент не міг захистити кандидатську дисертацію
Іноземний студент Одеського національного політехнічного інституту на ім’я Vu Ngoc Huy у суді відстояв право правильного написання свого прізвища українською.
Іноземний студент судився з одеським університетом через написання його прізвища українською Фото: АР

Vu Ngoc Huy під час зарахування на 1-й курс університету надав паспорт та візу на в’їзд в Україну - у візі неправильно транслітерували з англійської та написали його ім’я як "Ву Нгок Хиу", повідомляє "Громадське".

З таким помилковим написанням імені студента зарахували до університету і відповідно на нього ж через п’ять років і видали дипломи бакалавра та магістра.

Через помилку у прізвищі студент не міг захистити кандидатську дисертацію, адже згідно з документами, людина з правильним українським перекладом імені "Ву Нгок Хуй" нібито взагалі не має вищої освіти в українському виші.

Отже, студент звернувся до суду, від якого вимагав визнати здобуття ним вищої освіти, що б підтвердив і університет та дозволив студенту Vu Ngoc Huy захистити дисертацію.

Суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Vu Ngoc Huy (Ву Нгок Хуй українською).

Зазначимо, що на сайті Державної міграційної служби України є сервіс, в якому можна перевірити правильну транслітерацію імені.

Нагадаємо, компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року й очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.

 

 
 
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14 12 2018 22:39
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