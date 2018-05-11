Інвестори заробили на Україні 17% річних у доларах
Так, на здійснення угоди за достроковим погашенням/викупом короткострокових облігацій зовнішньої держпозики було направлено $714,5 млн, повідомили в Міністерстві фінансів, інформує FinClub.
Ці дані дозволили розрахувати дохідність, отриману кредиторами. Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада - 67 днів, а заплатила кредиторам - $21,8 млн. У перерахунку на річну дохідність це дає 17,1% річних.
Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення став банк Goldman Sachs Int., який також є співорганізатором жовтневого розміщення: залучив до Мінфіну $500 млн із загальної суми в $2 млрд.
У Мінфіні підтвердили, що погашення серпневих бондів пройшло за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом $2 млрд.
Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу - $692,7 млн.
"Дохідність розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення має бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати - зі сплатою повного обсягу коштів, $725 млн", - йшлося в серпневому звіті компанії ICU.
Виплачені кредиторам $714,5 млн становлять 98,55% від номіналу.
Україна розмістила облігації на $2 млрд ($750 млн під 9% і $1,25 млрд під 9,75%) з датою їх оплати інвесторами 1 листопада. Вже 2 листопада в Мінфіні повідомили про погашення облігацій на $725 млн.
Нагадаємо, у першому півріччі 2018 року найбільше прямих інвестицій в Україну – $436 мільйонів або 34,6% від загального обсягу – надійшло з Росії.
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