Росія лідирує за інвестиціями в Україну

За січень-червень 2018 року в Україну надійшло $436 мільйонів прямих інвестицій з РФ

У першому півріччі 2018 року найбільше прямих інвестицій в Україну – $436 мільйонів або 34,6% від загального обсягу – надійшло з Росії.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє "Кореспондент".

Зокрема, за січень-червень 2018 року в Україну надійшло прямих інвестицій (акціонерного капіталу) $1,259 млрд. З Російської Федерації надійшло $436 млн, Кіпру – $219 млн, Нідерландів – $207,7 млн, Австрії – $58,7 млн, Польщі – $54,1 млн, Франції – $46,9 млн, Великобританії – $43,4 млн.

Найбільший обсяг інвестицій, що надійшли, або 59,6% ($750 млн), спрямований у фінансову і страхову діяльність, 9,6% – в оптову та роздрібну торгівлю, 8,2% – у промисловість, інформацію та телекомунікації – 7,9%.

При цьому вибуло $278,7 млн, а позитивна переоцінка склала $58,6 млн.

Загалом чистий приплив коштів за фінансовим рахунком за січень-червень склав $922 млн, що на 30,8% менше ніж роком раніше, зокрема прямих іноземних інвестицій – $1,181 млрд, або на 28,6% менше, ніж у січні-червні 2017 року.

Нагадаємо, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2013-2016 роках знизився на 60% – з $67,3 млрд до $27,5 млрд.