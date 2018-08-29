Росія лідирує за інвестиціями в Україну
Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє "Кореспондент".
Зокрема, за січень-червень 2018 року в Україну надійшло прямих інвестицій (акціонерного капіталу) $1,259 млрд. З Російської Федерації надійшло $436 млн, Кіпру – $219 млн, Нідерландів – $207,7 млн, Австрії – $58,7 млн, Польщі – $54,1 млн, Франції – $46,9 млн, Великобританії – $43,4 млн.
Найбільший обсяг інвестицій, що надійшли, або 59,6% ($750 млн), спрямований у фінансову і страхову діяльність, 9,6% – в оптову та роздрібну торгівлю, 8,2% – у промисловість, інформацію та телекомунікації – 7,9%.
При цьому вибуло $278,7 млн, а позитивна переоцінка склала $58,6 млн.
Загалом чистий приплив коштів за фінансовим рахунком за січень-червень склав $922 млн, що на 30,8% менше ніж роком раніше, зокрема прямих іноземних інвестицій – $1,181 млрд, або на 28,6% менше, ніж у січні-червні 2017 року.
Нагадаємо, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2013-2016 роках знизився на 60% – з $67,3 млрд до $27,5 млрд.
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