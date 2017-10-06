Іракським військовим залишилося відбити в ІДІЛ один район на заході Мосула

Іракські воєнізовані сили "Хашед аль-Шааб" звільнили від бойовиків "Ісламського держави" усі райони на захід від Мосула, крім міста Таль-Афар.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву організації.

"Сили Хашед оголошують про звільнення всіх районів на захід від Мосула, крім Таль-Афара", – йдеться в повідомленні.

Організація "Хашед аль-Шааб", яка великою мірою складається з підтримуваних Іраном шиїтських повстанців, веде боротьбу переважно на окремому західному фронті від початку битви за Мосул у 2016 році. Головна мета організації полягає в тому, щоб ізолювати бойовиків ІДІЛ.

Операція із захоплення Таль-Афара розпочнеться після схвалення командуванням.

"Хашед чекають наказів від прем'єр-міністра і головнокомандувача збройними силами (Хайдер аль-Абаді) про штурм району Тель-Афар", – зазначив іракський військовий командир організації Абу Махді аль-Мохандіс.

Нагадаємо, ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" у страті 163 мирних жителів в Іраку минулого тижня.