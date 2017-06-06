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Бойовики ІДІЛ стратили 163 людини в Мосулі минулого тижня, - ООН

Серед загиблих є діти
ООН звинувачує бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" у страті 163 мирних жителів в Іраку минулого тижня.
Бойовики ІДІЛ стратили 163 людини в Мосулі минулого тижня, - ООН Фото:reuters

"Вчора мої співробітники повідомили мені, що тіла вбитих іракських чоловіків, жінок і дітей все ще лежать на вулицях Аль-Шіра, околиці західного Мосула, після того, як, щонайменше 163 осіб були застрелені ІДІЛ, щоб запобігти їхній втечі", - сказав верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн на відкритті Ради ООН з прав людини, повідомляє Daily Sabah з посиланням на агентство AFP.

Його речник Руперт Колвілл повідомив агентству, що вбивства цивільних були скоєні 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Іраку розпочали операцію зі звільнення останнього оплоту "Ісламської держави" у Мосулі.

Останній оплот ІДІЛ в Мосулі в основному займає центр Старого міста, а також три сусідніх райони поруч із західним берегом річки Тигр.

За словами офіцерів Іраку, просування в Мосулі проходить повільно та обережно, оскільки бойовики ІДІЛ використовують снайперів та смертників.

Нагадаємо, в лютому 2017 під час наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані.

Сили спецпризначення федеральної поліції Іраку відбили у бойовиків "Ісламської держави" перший район у західній частині Мосула.

75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.

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06 06 2017 12:56
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