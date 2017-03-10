Іракський Курдистан призначив парламентські та президентські вибори на 1 листопада

92% виборців проголосували за незалежність цього регіону

Іракський Курдистан проведе президентські та парламентські вибори 1 листопада після проведеного 25 вересня референдуму за незалежність від Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал Rudaw.

За інформацією телеканалу Rudaw, контрольний виборчий орган регіону повідомив, що Іракський Курдистан планує провести президентські та парламентські вибори 1 листопада.

Нагадаємо, в Іракському Курдистані майже 92% виборців проголосували за незалежність цього регіону.

Як відомо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.

Вчора Іран розгорнув на кордоні з Іракським Курдистаном десять танків.