ПОЛІТИКА НОВИНИІракський Курдистан проведе президентські та парламентські вибори 1 листопада після проведеного 25 вересня референдуму за незалежність від Іраку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іракський Курдистан призначив парламентські та президентські вибори на 1 листопада
92% виборців проголосували за незалежність цього регіону
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал Rudaw.
За інформацією телеканалу Rudaw, контрольний виборчий орган регіону повідомив, що Іракський Курдистан планує провести президентські та парламентські вибори 1 листопада.
Нагадаємо, в Іракському Курдистані майже 92% виборців проголосували за незалежність цього регіону.
Як відомо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.
Вчора Іран розгорнув на кордоні з Іракським Курдистаном десять танків.
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