Ірпінська міськрада достроково припинила депутатські повноваження матері Світлани Лободи
За словами співробітник апарату міськради, рішення було прийнято в четвер на черговій сесії, інформує "LB.ua".
8 вересня Наталія Лобода написала заяву про складання депутатських повноважень.
На початку року вона разом з донькою відвідали ток-шоу "Нехай говорять" на російському "Первом канале". Після цього депутат заявила, що складе повноваження в зв'язку з критикою на свою адресу.
Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода стала ведучою на російському телеканалі "МУЗ-ТВ".
Додамо, що 28 травня Лобода мала виступити в одеському клубі "Ібіца", але місцеві активісти зірвали її концерт - у хід пішли петарди і димові шашки. Співачці закидали виступи в Росії. Організатори вирішили скасувати концерт, а саму Лободу евакуювали з клубу на катері.
Наприкінці липня організатори анонсували концерт співачки на одеському стадіоні "Чорноморець" на 3 вересня, але його також скасували через загрозу заворушень. Відзначимо, що в червні Лобода була ведучою на премії RU.TV, де сама ж і взяла основну номінацію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків