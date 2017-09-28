Ірпінська міськрада достроково припинила депутатські повноваження матері Світлани Лободи

Ірпінська міська рада Київської області достроково припинила депутатські повноваження Наталії Лободи (фракція "Нові обличчя") - матері співачки Світлани Лободи.

За словами співробітник апарату міськради, рішення було прийнято в четвер на черговій сесії, інформує "LB.ua".

8 вересня Наталія Лобода написала заяву про складання депутатських повноважень.

На початку року вона разом з донькою відвідали ток-шоу "Нехай говорять" на російському "Первом канале". Після цього депутат заявила, що складе повноваження в зв'язку з критикою на свою адресу.

Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода стала ведучою на російському телеканалі "МУЗ-ТВ".

Додамо, що 28 травня Лобода мала виступити в одеському клубі "Ібіца", але місцеві активісти зірвали її концерт - у хід пішли петарди і димові шашки. Співачці закидали виступи в Росії. Організатори вирішили скасувати концерт, а саму Лободу евакуювали з клубу на катері.

Наприкінці липня організатори анонсували концерт співачки на одеському стадіоні "Чорноморець" на 3 вересня, але його також скасували через загрозу заворушень. Відзначимо, що в червні Лобода була ведучою на премії RU.TV, де сама ж і взяла основну номінацію.