Глава Одещини закликає скасувати концерт співачки Лободи у місті
"Я знаю точно, що в Україні є гідні артисти. Їх багато. Виступи яких прикрасили б свято до Дня нашого міста. Нехай наше місто буде символом національного згуртування. Одеса — перлина! Звертаюся до організаторів концерту — підтримаймо прекрасний статус нашого міста!", — написав Степанов у Facebook.
Також глава Одещини зазначив, що раніше Лобода виступала в Кремлі, на Першому каналі Росії, на весіллях і вечірках російських олігархів.
"Гроші виявилися понад України. І всі виправдання про те, що я просто так заробляю, а Україну я люблю — абсолютно безглузді ... Саме тому я думаю, що Україну Лобода не те, щоб не любить, їй на Україну абсолютно наплювати ... Я завжди виступав і виступаю за диктатуру Закону та верховенство права. Немає жодного юридичного приводу забороняти концерт Лободи в Одесі. Є тільки моральна позиція. Позиція стосовно України, тим, хто на війні і тим, хто в полоні, хто вже не живе з нами, до їхніх дітей, дружин, чоловіків і батьків", — підкреслив Степанов.
Виступ Лободи запланований на 3 вересня.
Нагадаємо, в Одесі 28 травня активісти блокувати виступ співачки Світлани Лободи в клубі "Ібіца". Організатори скасували виступ співачки Лободи у нічному клубі Одеси.
13 травня в Терноплі активісти бойкотували концерт співачки Світлани Лободи та висунули їй ультиматум. Переддень, 12 травня активісти зірвали концерт співачки у Івано-Франківську.
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