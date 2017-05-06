Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним членом НАТО
Геращенко вважає, що в 2008 році Україна втратила шанс на отримання плану дій щодо членства в НАТО, тому що під тиском Росії серед політичної еліти не було єдності в цьому питанні.
"Ми повинні спокутувати цю провину, цей гріх перед українцями і зробити все, щоб Україна стала членом НАТО. Докласти надзусиль. Не боятися розсердити Москву, тому що вона нас усе одно ніколи не залишить у спокої, чи будемо ми йти в НАТО, або будемо клястися в любові до балалайки. Україна і Грузія повинні стати 30-м і 31-м членом НАТО. Такою я бачу свою мету як політика", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи вступ до альянсу Чорногорії.
Нагадаємо, що 5 червня Чорногорія офіційно стала членом НАТО. Це перше розширення альянсу з 2009 року, коли в нього вступили Албанія та Хорватія.
Найближчою країною в черзі на вступ до НАТО є Македонія, яка ще в 1999 році отримала План дій щодо членства. У 2010 році ПДЧ також отримала Боснія і Герцеговина, але поки що його не активувала.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків