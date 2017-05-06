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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним членом НАТО

У 2008 році Україна втратила ПДЧ через відсутність єдності в цьому питанні
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним, 30-м членом НАТО.
Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним членом НАТО Ірина Геращенко. Фото: Iryna Gerashchenko/facebook.com

Геращенко вважає, що в 2008 році Україна втратила шанс на отримання плану дій щодо членства в НАТО, тому що під тиском Росії серед політичної еліти не було єдності в цьому питанні.

"Ми повинні спокутувати цю провину, цей гріх перед українцями і зробити все, щоб Україна стала членом НАТО. Докласти надзусиль. Не боятися розсердити Москву, тому що вона нас усе одно ніколи не залишить у спокої, чи будемо ми йти в НАТО, або будемо клястися в любові до балалайки. Україна і Грузія повинні стати 30-м і 31-м членом НАТО. Такою я бачу свою мету як політика", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи вступ до альянсу Чорногорії.

Нагадаємо, що 5 червня Чорногорія офіційно стала членом НАТО. Це перше розширення альянсу з 2009 року, коли в нього вступили Албанія та Хорватія.

Найближчою країною в черзі на вступ до НАТО є Македонія, яка ще в 1999 році отримала План дій щодо членства. У 2010 році ПДЧ також отримала Боснія і Герцеговина, але поки що його не активувала.

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