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Ірина Садов'як офіційно стала новим головним лікарем "Охматдиту"

У контракті Садов'як є перелік чітких завдань щодо реформування лікарні з термінами їх виконання
Ірина Садов'як, яка 14 років пропрацювала головним лікарем Коломийської районної лікарні, офіційно стала новим головним лікарем "Охматдиту".
Ірина Садов Ірина Садов'як. Фото: Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник в.о. міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Саме тому у Ірини особливий контракт. В ньому є перелік чітких завдань щодо реформування лікарні з термінами їх виконання. Серед них - автономізація лікарні, впровадження госпітальної інформаційної системи, впровадження сучасних клінічних протоколів, перебудова системи закупівель ліків. Все це підготує лікарню до переходу на замовлення державою послуг", - написав Ковтонюк.

За його словами, важливим викликом для нового головного лікаря буде успішне завершення будівництва нового корпусу "Охматдиту".

Нагадаємо, що конкурсна комісія обрала Ірину Садов'як на посаду головного лікаря дитячий клініки "Охматдит".

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10 08 2017 08:40
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