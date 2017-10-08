Ірина Садов'як офіційно стала новим головним лікарем "Охматдиту"
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник в.о. міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
"Саме тому у Ірини особливий контракт. В ньому є перелік чітких завдань щодо реформування лікарні з термінами їх виконання. Серед них - автономізація лікарні, впровадження госпітальної інформаційної системи, впровадження сучасних клінічних протоколів, перебудова системи закупівель ліків. Все це підготує лікарню до переходу на замовлення державою послуг", - написав Ковтонюк.
За його словами, важливим викликом для нового головного лікаря буде успішне завершення будівництва нового корпусу "Охматдиту".
Нагадаємо, що конкурсна комісія обрала Ірину Садов'як на посаду головного лікаря дитячий клініки "Охматдит".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа