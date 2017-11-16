Італія вперше за 70 років вибрала національний гімн

З 1861 по 1946 роки гімном Італії був "Королівський марш"

Комітет з конституційних справ сенату Італії присвоїв твору "Fratelli d'Italia" ("Брати італійці") статус національного гімну.

"Fratelli d'Italia" з 1946 року повсюдно використовувалося в якості національного гімну, проте до теперішнього моменту не мало офіційного статусу, пише "Медуза".

Твір "Fratelli d'Italia" (також відоме як "Il Canto degli Italiani" - "Пісня італійців") було створено в середині XIX століття Гоффредо Мамелі (слова) і Мікеле Новара (музика).

З 1861 по 1946 роки гімном Італії був "Королівський марш" ("Marcia Reale d'Ordinanza").

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні два багатих регіони на півночі Італії - Венето і Ломбардія проголосували за автономію від Риму.