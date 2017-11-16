НОВИНИКомітет з конституційних справ сенату Італії присвоїв твору "Fratelli d'Italia" ("Брати італійці") статус національного гімну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія вперше за 70 років вибрала національний гімн
З 1861 по 1946 роки гімном Італії був "Королівський марш"
Фото: instpres.univ.kiev.ua
"Fratelli d'Italia" з 1946 року повсюдно використовувалося в якості національного гімну, проте до теперішнього моменту не мало офіційного статусу, пише "Медуза".
Твір "Fratelli d'Italia" (також відоме як "Il Canto degli Italiani" - "Пісня італійців") було створено в середині XIX століття Гоффредо Мамелі (слова) і Мікеле Новара (музика).
З 1861 по 1946 роки гімном Італії був "Королівський марш" ("Marcia Reale d'Ordinanza").
Як повідомляв iPress.ua, у жовтні два багатих регіони на півночі Італії - Венето і Ломбардія проголосували за автономію від Риму.
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16 11 2017 11:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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