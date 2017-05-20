Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Італія зробила обов'язковими щеплення для дітей дошкільного віку

Якщо дитину не вакцинують до 6 років, батьки платитимуть штраф
Уряд Італії постановив, що перед тим, як піти до школи, діти повинні отримати щеплення від 12 поширених хвороб.
Італія зробила обов Фото: afp.com

Про це повідомляє ВВС.

Цього року в Італії зафіксовано майже втричі більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.

Прем'єр-міністр Паоло Джентілоні заявив про зниження кількості щеплень у дітей, частково через "поширення антинаукових теорій".

Якщо дітей не вакцинують до 6 років, коли вони йдуть до школи, батьки платитимуть штраф.

"Ми надсилаємо громадськості дуже сильний сигнал", – заявила міністр охорони здоров'я Беатріче Лоренцін.

Кількість дворічних дітей, щеплених від кору, в Італії зменшилася до 80%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати цей показник на рівні у 95%.

Нагадаємо, в столиці Ємену оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2017 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.