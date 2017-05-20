Італія зробила обов'язковими щеплення для дітей дошкільного віку

Якщо дитину не вакцинують до 6 років, батьки платитимуть штраф

Уряд Італії постановив, що перед тим, як піти до школи, діти повинні отримати щеплення від 12 поширених хвороб.

Про це повідомляє ВВС.

Цього року в Італії зафіксовано майже втричі більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.

Прем'єр-міністр Паоло Джентілоні заявив про зниження кількості щеплень у дітей, частково через "поширення антинаукових теорій".

Якщо дітей не вакцинують до 6 років, коли вони йдуть до школи, батьки платитимуть штраф.

"Ми надсилаємо громадськості дуже сильний сигнал", – заявила міністр охорони здоров'я Беатріче Лоренцін.

Кількість дворічних дітей, щеплених від кору, в Італії зменшилася до 80%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати цей показник на рівні у 95%.

Нагадаємо, в столиці Ємену оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.