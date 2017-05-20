Італія зробила обов'язковими щеплення для дітей дошкільного віку
Про це повідомляє ВВС.
Цього року в Італії зафіксовано майже втричі більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.
Прем'єр-міністр Паоло Джентілоні заявив про зниження кількості щеплень у дітей, частково через "поширення антинаукових теорій".
Якщо дітей не вакцинують до 6 років, коли вони йдуть до школи, батьки платитимуть штраф.
"Ми надсилаємо громадськості дуже сильний сигнал", – заявила міністр охорони здоров'я Беатріче Лоренцін.
Кількість дворічних дітей, щеплених від кору, в Італії зменшилася до 80%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати цей показник на рівні у 95%.
Нагадаємо, в столиці Ємену оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.
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