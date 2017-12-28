Ізраїль планує випустити власну криптовалюту

У 2019 році мо­же з’яви­тись крип­то­валю­та, за­без­пе­чена дер­жга­рантіями. Ізраїль та ще декіль­ка країн вже ду­ма­ють про власні циф­рові гроші.

Банк Ізраїлю, який відповідає за гро­шово-кре­дит­ну політи­ку країни, має намір ви­пус­ти­ти циф­ро­ву ва­люту. На­разі ство­рен­ня елек­трон­них гро­шей ак­тивно оп­раць­овуєть­ся, а ви­пуск ва­люти мо­же увій­ти в про­ект бюд­же­ту на 2019 рік. Про це повідомляє Reuters.

Ос­новною пе­рева­гою елек­трон­них гро­шей є мож­ливість швид­ко­го про­веден­ня пла­тежів з прак­тично миттєвим за­раху­ван­ням коштів на ра­хунок. На дум­ку Бан­ку Ізраїлю, но­ва циф­ро­ва ва­люта доз­во­лить прис­ко­рити про­веден­ня взаємо­роз­ра­хунків, оскіль­ки відправ­ка і прий­ом пла­тежів ста­нуть ціло­добо­вими без свят і вихідних. При ць­ому та­ка інно­вація зни­зить обо­рот готівки – а це, за пла­ном, по­зитив­но впли­не на інфляцію, і вда­рить по тінь­овій еко­номіці.

Як са­ме бу­де ре­алізо­вана но­ва циф­ро­ва ва­люта, по­ки невідо­мо. Як заз­на­чає Reuters, найімовірніше нові елек­тронні гроші бу­дуть ре­алізо­вані за прин­ци­пом крип­то­валю­ти на ос­нові блок­чей­на. Од­нак при ць­ому елек­тронні гроші Ізраїлю бу­дуть за­без­пе­чені дер­жга­рантіями.

Раніше кіль­ка інших дер­жав вже ого­лошу­вали про намір роз­ро­бити влас­ну крип­то­валю­ту. Зок­ре­ма, про та­ке за­яв­ля­ли Ес­тонія і Ве­несу­ела.

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