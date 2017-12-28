Ізраїль планує випустити власну криптовалюту
Банк Ізраїлю, який відповідає за грошово-кредитну політику країни, має намір випустити цифрову валюту. Наразі створення електронних грошей активно опрацьовується, а випуск валюти може увійти в проект бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє Reuters.
Основною перевагою електронних грошей є можливість швидкого проведення платежів з практично миттєвим зарахуванням коштів на рахунок. На думку Банку Ізраїлю, нова цифрова валюта дозволить прискорити проведення взаєморозрахунків, оскільки відправка і прийом платежів стануть цілодобовими без свят і вихідних. При цьому така інновація знизить оборот готівки – а це, за планом, позитивно вплине на інфляцію, і вдарить по тіньовій економіці.
Як саме буде реалізована нова цифрова валюта, поки невідомо. Як зазначає Reuters, найімовірніше нові електронні гроші будуть реалізовані за принципом криптовалюти на основі блокчейна. Однак при цьому електронні гроші Ізраїлю будуть забезпечені держгарантіями.
Раніше кілька інших держав вже оголошували про намір розробити власну криптовалюту. Зокрема, про таке заявляли Естонія і Венесуела.
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