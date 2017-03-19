Ізраїль пригрозив знищити системи повітряної оборони Сирії
За словами Лібермана, коли наступного разу літаки ВПС Ізраїлю будуть обстріляні сирійськими ППО, ізраїльські літаки знищать їх "без найменших вагань", - повідомляє The Times of Israel.
17 березня ізраїльська авіація під час завдання авіаударів по території Сирії була обстріляна сирійськими ППО. Міноборони Ізраїлю заявляло, що ізраїльські літаки не мали ніяких втрат. Крім того, одна з сирійських ракет була знищена комплексом протиракетної оборони. Своєю чергою, Дамаск заявляв, що сирійські ППО збили один з літаків ВПС Ізраїлю.
За словами президента Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, ізраїльські літаки виконували операцію з припинення поставок зброї шиїтському угрупованню "Хезболла" з Сирії.
Нагадаємо, командування сирійської армії повідомляє, що рано вранці в п'ятницю літаки ВПС Ізраїлю вторглися в повітряний простір Сирії, один з них був збитий.
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