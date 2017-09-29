Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кабмін оголосив догану голові Держархівслужби Барановій

Догану оголошено в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків
Кабінет Міністрів оголосив догану голові Державної архівної служби Тетяні Барановій у зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків.
Кабмін оголосив догану голові Держархівслужби Барановій Фото: kmu.gov.ua

"У зв'язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 65 Закону України "Про державну службу" (неналежне виконання посадових обов'язків), оголосити догану голові Державної архівної служби України Барановій Тетяні Іванівні", - йдеться в розпорядженні уряду №672 від 27 вересня.

Раніше Кабмін за поданням міністра юстиції Павла Петренка доручив Національному агентству державної служби провести службове розслідування стосовно Баранової.

Нагадаємо, що 15 серпня Гройсман проводив у Чернігові селекторну нараду з підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року. Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає та займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу, чого  заступник губернатора зробити не зміг.

Після цього Гройсман сказав, що оскільки Сахневич "неуважно слухав прем'єр-міністра", йому слід шукати іншу роботу. Відтак, Сахневич написав заяву про відставку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 18:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.