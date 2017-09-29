Кабмін оголосив догану голові Держархівслужби Барановій
"У зв'язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 65 Закону України "Про державну службу" (неналежне виконання посадових обов'язків), оголосити догану голові Державної архівної служби України Барановій Тетяні Іванівні", - йдеться в розпорядженні уряду №672 від 27 вересня.
Раніше Кабмін за поданням міністра юстиції Павла Петренка доручив Національному агентству державної служби провести службове розслідування стосовно Баранової.
Нагадаємо, що 15 серпня Гройсман проводив у Чернігові селекторну нараду з підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року. Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає та займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу, чого заступник губернатора зробити не зміг.
Після цього Гройсман сказав, що оскільки Сахневич "неуважно слухав прем'єр-міністра", йому слід шукати іншу роботу. Відтак, Сахневич написав заяву про відставку.
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