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Чиновник Чернігівської ОДА подав у відставку після догани від Гройсмана за неуважність

Вона направлена на розгляд до Кабміну
Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід Сахневич, якому 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман вичитав за неуважність, написав заяву про відставку.
Чиновник Чернігівської ОДА подав у відставку після догани від Гройсмана за неуважність Фото: cg.gov.ua

"Так, заяву про звільнення з посади він написав і направив на розгляд до Кабінету Міністрів України", - йдеться у Facebook голови ОДА Валерія Куліча.

Рішення щодо Сахневича наразі не ухвалено.

Нагадаємо, що 15 серпня Гройсман проводив у Чернігові селекторну нараду з підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року. Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає та займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу, чого  заступник губернатора зробити не зміг.

Після цього Гройсман сказав, що оскільки Сахневич "неуважно слухав прем'єр-міністра", йому слід шукати іншу роботу.

 

  

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