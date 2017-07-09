ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід Сахневич, якому 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман вичитав за неуважність, написав заяву про відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чиновник Чернігівської ОДА подав у відставку після догани від Гройсмана за неуважність
Вона направлена на розгляд до Кабміну
Фото: cg.gov.ua
"Так, заяву про звільнення з посади він написав і направив на розгляд до Кабінету Міністрів України", - йдеться у Facebook голови ОДА Валерія Куліча.
Рішення щодо Сахневича наразі не ухвалено.
Нагадаємо, що 15 серпня Гройсман проводив у Чернігові селекторну нараду з підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року. Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає та займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу, чого заступник губернатора зробити не зміг.
Після цього Гройсман сказав, що оскільки Сахневич "неуважно слухав прем'єр-міністра", йому слід шукати іншу роботу.
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