Кабмін продав свої Land Cruiser, Mercedes та УАЗ

На сьогодні на балансі автопідприємства перебувають 126 автомобілів 1982-2017 років випуску

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.

Про це повідомили у секретаріаті Кабміну, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на аукціонах було продано: УАЗ 8109 (причіп) - за 9 тис. 676,92 грн, ГАЗ 2705 - 90 тис. 777,72 грн, УАЗ 3741 - 51 тис. 602,76 грн, ГАЗ 3307 - 36 тис. 952,08 грн, Toyota Land Cruiser - 215 тис. 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 - 247 тис. 717,8 грн, Mercedes-Benz Е200 - 186 тис. 123,96 грн, Mercedes-Benz Е200 - 135 тис. 804,48 грн, Skoda Octavia - 167 тис. 287,68 грн і Volkswagen Passat - 130 тис. 573,44 грн.

На сьогодні на балансі автопідприємства перебувають 126 автомобілів 1982-2017 років випуску. У 2018 році закупівля автомобілів не здійснювалася.

У грудні 2017 року автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виставило на аукціон 16 транспортних засобів, зокрема три автомобілі ГАЗ 14 ("Чайка") вартістю 1,1 млн грн кожен і чотири автомобілі Mercedes-Benz вартістю від 141 тис. грн до 188 тис. грн.