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Кабмін спростив для пасажирів потягу Київ-Перемишль митні процедури

В "Укрзалізниці" закликають не перевозити заборонені товари
Кабінет міністрів погодив спрощене проходження митних процедур для пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль.
Кабмін спростив для пасажирів потягу Київ-Перемишль митні процедури Фото: lviv-online.com

Розпорядженням уряду передбачено опрацювання всіма причетними службами та запровадження механізму прикордонного та митного контролю під час руху поїзда між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку, інформує "Економічна правда".

"Оперативне затвердження цього документа – яскравий приклад того, що бюрократія зникає, коли йдеться про комфорт українців, адже тепер час у дорозі майже на годину зменшився - до 6 годин 40 хвилин", - повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу "Укрзалізниці" Ігор Романків.

"Але швидкість митного та прикордонного контролю залежить не тільки від залізничників і посадовців. Від пасажирів це також залежить, адже спроби провозити недозволені товари й інші порушення при перетині кордону можуть зіпсувати поїздку та звести нанівець таку гарну ініціативу", - додав Романків.

Нагадаємо, що новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.

Варто відзначити, що в середу, 28 грудня, під час митного контролю потягу Інтерсіті сполученням Київ-Перемишль у Медиці співробітники польської митниці виявили у двох пасажирок сигарети без польських акцизних знаків.

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04 01 2017 19:36
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