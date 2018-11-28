Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів

При цьому Держслужбу у справах ветеранів війни та АТО ліквідують

Кабінет міністрів України створив Міністерство у справах ветеранів.

Таке рішення уряд прийняв під час засідання, 28 листопада. Проект відповідного рішення представила міністр з питань ветеранів Ірина Фріз, інформує zn.ua.

Комісію з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО очолив перший заступник голови служби Ігор Мальцев. Також уряд доручив Міністерству у справах ветеранів разом з Міністерством соцполітики та Міністерства охорони здоров'я розробити положення щодо нового відомства. Міністерства також повинні підготувати інші необхідні для початку роботи документи. Зробити це необхідно в найкоротші терміни.

Згідно з розпорядженням уряду, Міністерство фінансів має розробити проекти змін в держбюджети на 2018 і 2019 роки. В них необхідно передбачити фінансування у справах ветеранів.