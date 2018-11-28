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Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів

При цьому Держслужбу у справах ветеранів війни та АТО ліквідують
Кабінет міністрів України створив Міністерство у справах ветеранів.
Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів Фото: solydarnist.org

Таке рішення уряд прийняв під час засідання, 28 листопада. Проект відповідного рішення представила міністр з питань ветеранів Ірина Фріз, інформує zn.ua.

Комісію з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО очолив перший заступник голови служби Ігор Мальцев. Також уряд доручив Міністерству у справах ветеранів разом з Міністерством соцполітики та Міністерства охорони здоров'я розробити положення щодо нового відомства. Міністерства також повинні підготувати інші необхідні для початку роботи документи. Зробити це необхідно в найкоротші терміни.

Згідно з розпорядженням уряду, Міністерство фінансів має розробити проекти змін в держбюджети на 2018 і 2019 роки. В них необхідно передбачити фінансування у справах ветеранів.

Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін почав процес створення.

Під час вечірнього пленарного засідання у четвер, 22 листопада, Верховна Рада призначила народного депутата з фракції БПП Ірину Фріз міністром України у справах ветеранів. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів. Після цього парламент підтримав заяву Фріз про дострокове припинення повноважень народного депутата.

 

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28 11 2018 12:23
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