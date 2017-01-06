Канада ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною

Петро Порошенко вже визнав ратифікацію цієї угоди сигналом міжнародним партнерам про взаємовигідну співпрацю з Україною

Генерал-губернатор Канади Девід Ллойд Джонстон підписав Угоду про вільну торгівлю з Україною.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Закон про реалізацію CUFTA, підписано @GGDavidJohnston. Нові горизонти для двосторонньої торгівлі відкриються, коли він набуде чинності в кінці літа!", - написав Клімкін у твіттері.

Президент Петро Порошенко привітав українців з прийняттям ще одного важливого для України рішення.

"Сьогодні після згоди Палати громад та Сенату Генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом це рішення має більш ніж символічне значення", - написав він у Facebook.

За словами президента, це рішення свідчить про результативність проведених в Україні реформ і є стимулом для посилення динаміки внутрішніх перетворень.

"І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна - Канада - ЄС. Після завершення всіх формальних процедур цей трикутник об'єднає три регіони на двох континентах на основі загальної прихильності до ліберальних цінностей та ідей", - додав він.

Президент визнав ратифікацію цієї угоди сигналом міжнародним партнерам про взаємовигідну співпрацю з Україною.

Нагадаємо, що Верховна Рада ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою 14 березня.

3 квітня Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Канадою.