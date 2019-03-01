ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Верховної Ради від БПП, лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін у четвер, 3 січня, подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Каплін подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти
Депутат вирішив узяти участь у виборах
Сергій Каплін. Фото: 5.ua
"Сьогодні о 10:30 подав документи Сергій Каплін. Це не означає, що він кандидат. Кандидатом він стане або не стане після засідання Центральної виборчої комісії", - повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, інформує "УНН".
Каплін - уже третя людина, який подав документи в ЦВК. 31 грудня їх приніс колишній міністр екології Ігор Шевченко, а 2 січня - правозахисник з Броварів Володимир Ратуш (але він не вніс застави 2,5 млн гривень).
Також, комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
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03 01 2019 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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