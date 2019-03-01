Каплін подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти

Депутат Верховної Ради від БПП, лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін у четвер, 3 січня, подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти.

"Сьогодні о 10:30 подав документи Сергій Каплін. Це не означає, що він кандидат. Кандидатом він стане або не стане після засідання Центральної виборчої комісії", - повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, інформує "УНН".

Каплін - уже третя людина, який подав документи в ЦВК. 31 грудня їх приніс колишній міністр екології Ігор Шевченко, а 2 січня - правозахисник з Броварів Володимир Ратуш (але він не вніс застави 2,5 млн гривень).

Також, комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.