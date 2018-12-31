Колишній міністр екології подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти

Колишній міністр екології Ігор Шевченко подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти.

Екс-міністр прийшов до Центральної виборчої комісії 31 грудня о 9-й годині ранку, інформує LB.ua.

Шевченко йде на вибори як самовисуванець.

"Я вирішив іти в президенти через те, що маю достатні знання, гарну освіту, в тому числі і українську, і іноземну, успішний досвід у бізнесі та в державній сфері, також я володію дуже великими зв'язками за кордоном. [2,5 млн гривень на реєстрацію -] це мої особисті кошти від нерухомості, які відображені в декларації", - заявив колишній міністр.

Шевченко був міністром екології та природних ресурсів у другому Кабінеті Міністрів Арсенія Яценюка. Його звільнили через декілька місяців після призначення, нагадує видання.

Це сталося після пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" під Києвом у червні 2015 року. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк публічно розкритикував Шевченка за те, що той не був на місці пожежі, а вже 30 червня Кабмін вніс до парламенту подання про звільнення Шевченка, супроводивши його результатами службової перевірки.

Як повідомляв iPress.ua, 19 червня стало відомо, що Кабінет Міністрів доручив перевірити міністра екології Ігоря Шевченка щодо причетності до корупційної діяльності.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який призначений в Уряд теж за квотою ВО "Батьківщини", порадив Шевченку піти у відставку в чинній ситуації.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної служби геології та надр Микола Бояркін звинувачує міністра екології Шевченка у наданні незаконних вказівок та доручень.

Чиновник стверджує, що міністр вимагав надати спеціальний дозвіл на користування надрами (вуглеводні) компанії "ПАРІ", яка входить в сферу діяльності бізнесу колишнього міністра екології та природних ресурсів України Злочевського.

За словами Бояркіна, Шевченко також намагався контролювати кадрові питання - вимагав призначити на посаду гендиректора ДП "Бурштин України" Сергія Мартинюка та залишити на посаді гендиректора казенного підприємства "Кіровгеологія" Дмитра Бдюлєва, щодо якого правоохоронними органами порушено низку кримінальних справ.