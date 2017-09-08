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Катар спростив візовий режим з Україною

Для громадян 80 країн буде достатньо пред’явити дійсний паспорт по прибутті, щоб отримати дозвіл на в’їзд у країну
На тлі кризи у країнах Перської затоки Катар спростив візовий режим з 80 країнами, зокрема і з Україною.
Катар спростив візовий режим з Україною Фото: EPA/UPG

"Звільнення від віз (для усіх 80 національностей) зробить Катар найбільш відкритою країною для іноземних гостей", - заявив представник туристичного агентства Хасан аль-Ібрагім під час прес-конференції глави Qatar Airways та представників уряду Катару у середу, повідомляє AFP.

Для громадян 80 країн буде достатньо пред’явити дійсний паспорт по прибутті, щоб отримати дозвіл на в’їзд у країну. При цьому громадяни 33 країн матимуть право перебувати на території Катару без візи упродовж 90 днів протягом 180 днів, громадяни ще 47 країн – упродовж 30 днів.

Назви цих країн не були оголошені під час прес-конференції. Однак список країн наводить офіційний туристичний сайт Катару Visit Qatar.

90-денне безвізове перебування стосується громадян Німеччини, Франції, Туреччини та більшості країн ЄС. Протягом 30 днів перебувати у Катарі зможуть громадяни України, Росії, Молдови, Австралії, Японії та інших держав.

Відзначається, що при відборі країн враховували два критерії: безпековий та економічний, а саме купівельну спроможність гостей. Глава Qatar Airways відзначив, що його компанія отримає вигоду від цих заходів. Цього року планується відкрити 62 нових напрямків авіаліній.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.

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