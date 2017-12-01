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Керівництво "Дождя" про припинення ретрансляції: Шкода, що Нацрада ухвалила таке рішення

За словами гендиректора телеканалу, мовлення цього каналу в Україні здійснюється без комерційної реклами, а Крим зображується на карті відповідно до Конституції РФ
Гендиректор телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва прокоментувала рішення про заборону мовлення телеканалу в Україні.
Керівництво "Дождя" про припинення ретрансляції: Шкода, що Нацрада ухвалила таке рішення Фото: ria.ru

"Мені дуже шкода, що Нацрада України ухвалила таке рішення", - цитує Синдєєву сайт телеканалу "Дождь".

За її словами, які цитує сайт телеканалу, згідно з умовами договорів з усіма провайдерами в Україні, мовлення каналу на всій території країни здійснюється через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами. Вона зазначила, що Нацраді України було повідомлено про це 8 серпня 2016 року, після чого претензій щодо невідповідності змісту телеканалу українському законодавству "Дождь" не отримував.

Що стосується зображення на карті Криму, то, за словами Синдєєвої, телеканал керується російським законодавством при зображенні карти Росії.

"Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації, Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", - уточнила Синдєєва.

"Сподіваюся, що наш український глядач знайде можливість дивитися "Дождь" через наш сайт, наші програми в Smart TV та інші канали дистрибуції", - додала вона.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.

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12 01 2017 16:22
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