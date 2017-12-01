Керівництво "Дождя" про припинення ретрансляції: Шкода, що Нацрада ухвалила таке рішення
"Мені дуже шкода, що Нацрада України ухвалила таке рішення", - цитує Синдєєву сайт телеканалу "Дождь".
За її словами, які цитує сайт телеканалу, згідно з умовами договорів з усіма провайдерами в Україні, мовлення каналу на всій території країни здійснюється через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами. Вона зазначила, що Нацраді України було повідомлено про це 8 серпня 2016 року, після чого претензій щодо невідповідності змісту телеканалу українському законодавству "Дождь" не отримував.
Що стосується зображення на карті Криму, то, за словами Синдєєвої, телеканал керується російським законодавством при зображенні карти Росії.
"Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації, Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", - уточнила Синдєєва.
"Сподіваюся, що наш український глядач знайде можливість дивитися "Дождь" через наш сайт, наші програми в Smart TV та інші канали дистрибуції", - додала вона.
Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: