Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим дітям

За інформацією ЗМІ, Міддлтон вирішила зберегти волосся та анонімно переслати його до благодійного фонду

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон віддала частину свого волосся на перуки для хворих на рак дітей.

Як пише Daily Mail, кілька місяців перукар Кейт наполягала на тому, щоб зістригти частину волосся через надмірну довжину. Уже сидячи у кріслі, Міддлтон вирішила зберегти волосся та анонімно переслати його до благодійного фонду.

"Десь маленька дівчинка носитиме волосся справжньої принцеси", – заявив співрозмовник видання в Королівському дворі.

За інформацією ЗМІ, Кейт Міддлтон зрізала волосся завдовжки близько 20 см. У благодійному фонді заявили, що не володіють інформацією про надходження волосся одного з представників королівської сім'ї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон чекає на третю дитину. У герцога і герцогині вже є син Джордж і дочка Шарлотта, віком чотирьох і двох років.