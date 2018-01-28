CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГерцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон віддала частину свого волосся на перуки для хворих на рак дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим дітям
За інформацією ЗМІ, Міддлтон вирішила зберегти волосся та анонімно переслати його до благодійного фонду
Фото: dailymail.co.uk
Як пише Daily Mail, кілька місяців перукар Кейт наполягала на тому, щоб зістригти частину волосся через надмірну довжину. Уже сидячи у кріслі, Міддлтон вирішила зберегти волосся та анонімно переслати його до благодійного фонду.
"Десь маленька дівчинка носитиме волосся справжньої принцеси", – заявив співрозмовник видання в Королівському дворі.
За інформацією ЗМІ, Кейт Міддлтон зрізала волосся завдовжки близько 20 см. У благодійному фонді заявили, що не володіють інформацією про надходження волосся одного з представників королівської сім'ї.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон чекає на третю дитину. У герцога і герцогині вже є син Джордж і дочка Шарлотта, віком чотирьох і двох років.
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