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Кейт Міддлтон вагітна третьою дитиною

Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз
Герцог та герцогиня Кембриджські очікують народження третьої дитини.
Кейт Міддлтон вагітна третьою дитиною Фото: AFP

Про це повідомили в Кенсінгтонському палаці, зазначивши, що британська королева і обидві родини "в захваті від новини".

 

 

 

Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз.

Вона не поїде на час вагітності у Лондон, а перебуватиме у Кенсінгтонському палаці.

У принца Вільяма і герцогині Кейт вже є двоє дітей. 22 липня 2013 року в них народився син Джордж.

2 травня 2015 року Кейт Міддлтон народила дівчинку Шарлотту.

Зазначимо, принц Вільям є сином принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 20 років тому.

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04 09 2017 16:26
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