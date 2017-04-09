Кейт Міддлтон вагітна третьою дитиною

Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз

Герцог та герцогиня Кембриджські очікують народження третьої дитини.

Про це повідомили в Кенсінгтонському палаці, зазначивши, що британська королева і обидві родини "в захваті від новини".

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 вересня 2017 р.

Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз.

Вона не поїде на час вагітності у Лондон, а перебуватиме у Кенсінгтонському палаці.

У принца Вільяма і герцогині Кейт вже є двоє дітей. 22 липня 2013 року в них народився син Джордж.

2 травня 2015 року Кейт Міддлтон народила дівчинку Шарлотту.

Зазначимо, принц Вільям є сином принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 20 років тому.