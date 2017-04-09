НОВИНИГерцог та герцогиня Кембриджські очікують народження третьої дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кейт Міддлтон вагітна третьою дитиною
Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз
Фото: AFP
Про це повідомили в Кенсінгтонському палаці, зазначивши, що британська королева і обидві родини "в захваті від новини".
Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 вересня 2017 р.
Герцогиня, як і під час попередніх вагітностей, страждає на токсикоз.
Вона не поїде на час вагітності у Лондон, а перебуватиме у Кенсінгтонському палаці.
У принца Вільяма і герцогині Кейт вже є двоє дітей. 22 липня 2013 року в них народився син Джордж.
2 травня 2015 року Кейт Міддлтон народила дівчинку Шарлотту.
Зазначимо, принц Вільям є сином принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 20 років тому.
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04 09 2017 16:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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