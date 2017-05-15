Кіберполіція пояснила, як уникнути вірусу WannaCry

Краще не завантажувати незнайомі файли з розширенням ".exe", ".vbs" і ".scr"

Департамент кіберполіції Національної поліції України звертається до громадян з рекомендаціями, як уберегти свій носій інформації від вірусу WannaCry, який наразі вже зафіксований в 150 країнах.

"Оперативники кіберполіції не радять переходити за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну пошту, адже саме це посилання може бути інфіковане шкідливим вірусом. Крім того, не варто завантажувати програми, які не є перевіреними, адже вони також можуть бути інфіковані", - радять в департаменті.

Незважаючи на поширеність вірусу-здирника по всьому світу, в Україні в кіберполіцію ще ніхто не звертався.

Правоохоронці нагадали, що зазначений вірус шифрує файли на комп'ютері. Особи, які її поширюють, надалі вимагають від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації. Викуп шахраї вимагають на свої Bitcoin гаманці. Зазвичай сума "винагороди" сягає $300.

За інформацією кіберполіції, для запобігання потрапляння вірусу на комп'ютер слід виконати деякі дії.

В першу чергу необхідно встановити останню актуальну версію операційної системи з останніми оновленнями.

Також необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, яке використовується повсякденно і тільки з офіційних джерел.

Обов'язкова наявність останньої версії антивірусного програмного забезпечення.

Необхідно встановити дієву систему відновлення, щоб зараження не змогло назавжди зруйнувати персональні дані.

Кіберполіція підкреслює: нікому не довіряйте, оскільки будь-який аккаунт може бути скомпрометований, і з облікових записів друзів в соціальних мережах, колег або партнерів з онлайн-ігор можуть направлятися шкідливі посилання. Не відкривайте вкладення, що містяться в електронних листах від незнайомих людей.

Включіть в налаштуваннях Windows на своєму комп'ютері функцію "Показувати розширення файлів". При цьому буде набагато легше помічати потенційно шкідливі файли.

"Тримайтеся подалі від файлів з розширеннями, як ".exe", ".vbs" і ".scr". Шахраї можуть використовувати кілька розширень, щоб замаскувати шкідливий файл як нібито відео, фото або документ (наприклад, 11111.avi.exe або doc.scr)", - відзначають в поліції.

У разі виявлення на комп'ютері нестандартного або невідомого процесу необхідно негайно відключити його від Мережі – це дозволить запобігти поширенню зараженню.

Правоохоронці звертаються до тих, хто міг постраждати від шкідливої програми - звернутися в Департамент кіберполіції з метою своєчасного реагування - за телефоном гарячої лінії +380443743740 (з 9:00 до 18:30 у робочі дні) або використовуючи форму зворотного зв'язку.

Зазначимо, організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.