Кількість загиблих під час протестів у Франції зросла до 7
У містечку Еркелінне на французько-бельгійському кордоні чоловік потрапив під вантажівку, яка врізалася у загороджувальні бар’єри, встановлені "жовтими жилетами", повідомляє Le Figaro
13 грудня іншого учасника акцій протесту збила вантажівка в місті Авіньйон на півдні Франції.
Всі інші смертельні інциденти упродовж останніх тижнів також були наслідками нещасних випадків.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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