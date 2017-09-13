Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма" перевищила 60 осіб

Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.

На курортних островах Флорида-Кіс знищено або пошкоджено 90% усіх житлових будинків. Мешканці островів поступово повертаються додому.

"Близько 5,8 мільйона осель у Флориді та сусідніх штатах залишаються без електрики. Раніше ця цифра становила 7,4 мільйона. Нестача електропостачання перешкоджає роботі важливих об'єктів інфраструктури, зокрема лікарень. Оскільки кондиціонери не працюють, а значну кількість дерев викорчував ураган, жителі Флориди страждають від спеки", – повідомляє Deutsche Welle.

Вранці у вівторок, 12 вересня, "Ірма" втратила статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.