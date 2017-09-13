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Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма" перевищила 60 осіб

На курортних островах Флорида-Кіс знищено або пошкоджено 90% усіх житлових будинків
Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.
Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма" перевищила 60 осіб Фото: Reuters

На курортних островах Флорида-Кіс знищено або пошкоджено 90% усіх житлових будинків. Мешканці островів поступово повертаються додому.

"Близько 5,8 мільйона осель у Флориді та сусідніх штатах залишаються без електрики. Раніше ця цифра становила 7,4 мільйона. Нестача електропостачання перешкоджає роботі важливих об'єктів інфраструктури, зокрема лікарень. Оскільки кондиціонери не працюють, а значну кількість дерев викорчував ураган, жителі Флориди страждають від спеки", – повідомляє Deutsche Welle.

Вранці у вівторок, 12 вересня, "Ірма" втратила статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.

Нагадаємо, ураган Ірма обрушився на острови Карибського басейну 7 вересня, він практично знищив острова Барбуда і Сен-Мартен. На французькій частині острова Сен-Мартен потужна стихія знищила 95% інфраструктури. На острові Барбуда зруйновано 95% інфраструктури та повністю знищено 30% об'єктів.

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Гарві", якому було присвоєно четверту категорію. "Гарві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.

 

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13 09 2017 09:20
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