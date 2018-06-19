ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер КНДР Кім Чен Ин прилетів в Пекін, де він проведе переговори з президентом Китаю щодо його минулої зустрічі з американським лідером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кім Чен Ин прибув до Китаю
Це вже третій у цьому році візит Кім Чен Ина до Китаю, який проходить лише через тиждень після його історичної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом
Фото: apnews.com
Досить незвичним для цього візиту стало те, що про нього повідомили державні медіа Китаю, поінформувавши, що візит триватиме два дні. Раніше Китай лише підтверджував, що Кім Чен Ин приїздив до Пекіна вже після завершення його візиту без надання деталей, повідомляє Reuters.
Поїздка лідера КНДР до Китаю для обговорення саміту з Трампом – дуже очікувана в дипломатичних колах. Китай є найважливішим дипломатичним та економічним партнером Північної Кореї, але він був обурений ядерними та ракетними випробуваннями Пхеньяну.
Нагадаємо, Кім Чен Ин зустрівся з главою Китаю перед самітом з Трампом.
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