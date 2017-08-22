Ківа вимагає від Порошенка і силовиків притягнути Льовочкіна до відповідальності за несплату податків
Про це Ківа повідомив у вівторок, 22 серпня, на своїй сторінці у Facebook. Як випливає з опублікованого ним тексту заяви, лідер Соцпартії звернувся з відповідною вимогою до Петра Порошенка, директора НАБУ Артема Ситника, генпрокурора Юрія Луценка, заступника генпрокурора - директора Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і керівника Національної поліції Сергія Князева.
"Наявні у мене факти свідчать про те, що реальні витрати Льовочкіна С. В. на придбання і утримання рухомого і нерухомого майна в Україні та за її межами у багато разів перевищують задекларовані ним доходи", - йдеться в заяві.
"Я вбачаю в діях Льовочкіна С. В. загрозу національним інтересам України, оскільки джерелом його доходів можуть бути або гроші, вкрадені у народу України, або гроші, зароблені завдяки співпраці зі спецслужбами Росії, з якими він може бути пов'язаний як колишній топ-чиновник з найближчого оточення Віктора Януковича", - підкреслив Ілля Ківа.
Зокрема, Ківа стверджує, що Льовочкін є власником компанії, якій належить шість ділянок і будинок у Франції, вартість яких становить 60 млн євро, а оренда подібних вілл обійдеться в суму близько 350 тис. Євро на місяць. Крім того, лідер Соцпартії заявляє, що в липні-серпні поточного року Льовочкін відпочивав на яхті Beluga, володіння якої той заперечує. За даними Ківи, взятих з відкритих джерел, оренда такої яхти обходиться в 150 тис. євро на тиждень.
Загалом, аналіз таких даних як:
1. Річні витрати Льовочкіна С.В. у період з вересня 2016 по вересень 2017 року, а також його витрати з кредитних карт,
2. Загальна вартість нерухомості Льовочкіна С.В. у Києві, а також обсяг комунальних платежів,
3. Приблизна вартість ремонтних робіт, з огляду на те, що зараз ним розпочате будівництво будинку, площа якого відома,
4. Загальні витрати Льовочкіна С.В. на перельоти і проживання в готелях
5. Поточні витрати Льовочкіна С.В. з оренди яхти і вілли принаймні за червень 2017 року
6. Обсяг витрат з утримання нерухомості за межами України, можна зробити висновок, що загальна сума цих витрат значно перевищує суму, яка була офіційно задекларована Льовочкіним С.В., особливо беручи до уваги наявність інших, не зазначених у цьому переліку, витрат, наприклад, на утримання команди яхти, обслуговуючого персоналу, охорони, харчування, тощо.
Автор документу просить адресатів на підставі викладеного:
1. Прийняти дану заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212, ст. 368-2 КК України.
2. Відповідно до ст. 214 КК України внести зазначені відомості в Ердр і почати досудове розслідування.
3. Перевірити факти, викладені в заяві та вжити відповідних заходів.
4. Про результати перевірки та вжиті заходи повідомити йому відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, що голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа вимагає від Президента Петра Порошенка не дати втекти за кордон екс-главі адміністрації Януковича Сергію Льовочкіну.
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