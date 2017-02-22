Клімкін закликав обмежити можливість вето постійними членами ООН
Зокрема, пропонується,незважаючи на можливий статус постійного членства в Раді безпеки ООН, заборонити ветування рішеннь Радбезу тим країнам, які є учасником конфлікту.
Клімкін зазначив, що дана норма не завжди виконується в ООН, передає Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ України заявив, що серед постійних представників Радбезу ООН є країна, "яка створює на континенті багато гарячих точок, застосовуючи стратегію: підбурити до конфлікту, взяти в ньому участь, підтримати його, а потім підірвати мирні зусилля замість посередництва в них".
"Метою агресії Росії проти України є європейська та трансатлантична єдність як основні елементи світового порядку безпеки. Повернути назад події розпаду Радянського Союзу чверть століття тому вже давно стало для Кремля нав'язливою думкою. Росія використовує на свою користь слабкості інших. І одна з таких інституційних слабкостей, якою вона зловживає, - право вето в Раді безпеки ООН і правило консенсусу в ОБСЄ. А дієвий механізм притягнення зловмисника до відповідальності за його порушення ще не створено", - заявив Клімкін.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що насильство на сході України може перетворитися в більш серйозне протистояння. Гутерріш також допоможе відкрити Спеціальний офіс підтримки ООН на Донбасі.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що визнання Росією "документів", виданих ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", є прямим викликом зусиллям із підтримання миру на Донбасі.
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