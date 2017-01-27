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Гутерреш допоможе відкрити Спеціальний офіс підтримки ООН на Донбасі, - Єльченко

Офіс займався б моніторингом виконання Мінських угод
Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко впевнений, що новий генеральний секретар Антоніу Гутерреш може допомогти з відкриттям Спеціального офісу підтримки ООН на Донбасі.
Гутерреш допоможе відкрити Спеціальний офіс підтримки ООН на Донбасі, - Єльченко Антоніо Гутерреш. Фото: www.bbc.com

По це український постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив перед початком головування України в Раді Безпеки, повідомляє "Цензор НЕТ".

"Ми маємо намір поставити питання не заради того, щоб сказати про Донбас, тому що для цього в нас було і буде ще багато приводів протягом цього року, а для того, щоб показати, що на європейську систему безпеки потрібно дивитися в комплексі і знайти, можливо, ті точки де, на нашу думку, участі ООН недостатньо. І тут постає знову проблема Донбасу. Ми пам'ятаємо, що в позаминулому році в колишнього Генерального секретаря ООН була ідея відкрити спеціальний офіс підтримки ООН, який займався б моніторингом виконання Мінських угод. Але цього не було зроблено через певні причини. Однак ми вважаємо, що це питання міг би допомогти вирішити нинішній Генеральний секретар", - упевнений дипломат.

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй схвалила план українського уряду з реінтеграції Донбасу.

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27 01 2017 07:32
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