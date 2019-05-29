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Україна та Грузія спільно закликають до обмежень права вето у Радбезі ООН

Україна та Грузія надіслали співголовам міжурядових переговорів щодо реформування Ради безпеки ООН на нинішній сесії Генеральної асамблеї спільного листа, в якому закликали обмежити застосування права вето, якщо один із постійних членів є стороною конфлікту
Як повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, обмеження права вето є ключовим елементом позиції України щодо реформи ООН і Ради безпеки ООН зокрема.
Україна та Грузія спільно закликають до обмежень права вето у Радбезі ООН Фото: politica-ua.com

"Як вже неодноразово зазначалося низкою держав-членів під час міжурядових переговорів (щодо реформування Ради безпеки ООН - ред.), право вето має бути обмежене, коли постійний член є стороною конфлікту або ситуації, що перебуває на розгляді, і через конфлікт інтересів не може неупереджено брати участь у голосуванні. Наша спільна принципова позиція полягає в тому, що питання обмеження застосування права вето у вказаних ситуаціях має бути розглянуте у контексті міжурядових переговорів та складати невід’ємну частину реформи Радбезу ООН", - йдеться у зверненні двох країн, інформують в "Укрінформ".

"Кому як не Україні знати, до чого може призвести зловживання постійним членом Радбезу ООН правом вето. Згадаємо заблоковані Росією проекти резолюцій про територіальну цілісність України або створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, пов’язаних зі збиттям малайзійського літака МН17. Є й інші нещодавні ганебні випадки – Солсбері, Сирія. Застосування зацікавленою стороною права вето призводить до паралізації роботи ключового безпекового майданчика світу, його здатності оперативно відреагувати на загрозу міжнародному миру і безпеці" - зазначив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Єльченко також додав, що без реального реформування інституту права вето розмови про будь-яку реформу ООН є несерйозними.

"Нам приємно, що таку позицію поділяють й інші держави. Спільне із Грузією звернення матиме додаткову політичну вагу на подальших переговорах" - підсумував постпред України.

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29 05 2019 12:18
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