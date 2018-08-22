Клініка "Борис" підписала договір з Нацслужбою здоров'я України

Під час "другої хвилі" медреформи договори про надання первинних медичних послуг підписали 85 приватних клінік

Українці можуть підписувати декларації з 85 лікарями-підприємцями та приватними клініками, які уклали угоди з Національною службою здоров'я України. Серед медичних установ, що включилися в медреформу, - одна з найбільших в Україні приватна клініка "Борис".

Пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, отримуватимуть повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних установах. Для них вартість послуг сплатить Національна служба здоров'я.

"Співпраця державного і приватного сектора - це приклад того, що ми спільними зусиллями долаємо минуле і совкові пережитки. Адже вперше додаємо новий елемент у відносини медустанов і пацієнтів - конкуренцію. Саме це стає поштовхом для поліпшення якості медичних послуг в усіх українських медустановах, незалежно від форми власності", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Крім того, пацієнти можуть отримати якісну і безкоштовну медичну допомогу якомога ближче до свого дому.

Супрун зазначила, що під час "другої хвилі" з 1 липня по 15 серпня договори з Нацслужбою здоров'я підписали 72 приватні клініки, тоді як у "першій хвилі" таких закладів було всього 12.

Нагадаємо, з квітня цього року українці можуть підписувати з лікарями декларації про надання первинної медичної допомоги. Станом на серпень, кожен третій українець уже вибрав лікаря. У Харківській, Вінницькій і Полтавській областях декларацію про вибір лікаря підписав кожен другий житель. З липня в Україні послуги первинної медичної допомоги надаються за чіткими переліками, усі послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів оплачуються в повному обсязі з грошей платників податків.