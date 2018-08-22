Клініка "Борис" підписала договір з Нацслужбою здоров'я України
Пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, отримуватимуть повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних установах. Для них вартість послуг сплатить Національна служба здоров'я.
"Співпраця державного і приватного сектора - це приклад того, що ми спільними зусиллями долаємо минуле і совкові пережитки. Адже вперше додаємо новий елемент у відносини медустанов і пацієнтів - конкуренцію. Саме це стає поштовхом для поліпшення якості медичних послуг в усіх українських медустановах, незалежно від форми власності", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Крім того, пацієнти можуть отримати якісну і безкоштовну медичну допомогу якомога ближче до свого дому.
Супрун зазначила, що під час "другої хвилі" з 1 липня по 15 серпня договори з Нацслужбою здоров'я підписали 72 приватні клініки, тоді як у "першій хвилі" таких закладів було всього 12.
Нагадаємо, з квітня цього року українці можуть підписувати з лікарями декларації про надання первинної медичної допомоги. Станом на серпень, кожен третій українець уже вибрав лікаря. У Харківській, Вінницькій і Полтавській областях декларацію про вибір лікаря підписав кожен другий житель. З липня в Україні послуги первинної медичної допомоги надаються за чіткими переліками, усі послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів оплачуються в повному обсязі з грошей платників податків.
В. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.
Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.
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