У КНДР стався землетрус, ймовірно через ядерний вибух, - ЗМІ

У зоні північнокорейського полігону Пунгері, де проводяться випробування атомної зброї, зафіксовано новий землетрус із епіцентром на глибині 0 км.

Така глибина не є властивою для природних землетрусів, через що сейсмологи зробили припущення, що інцидент має штучну природу, повідомляє китайська інформаційна агенція Сіньхуа.

"Китайська сейсмологічна служба каже, що землетрус імовірно відбувся внаслідок вибуху, а також – що він стався у тому самому місці, де було проведено останній вибух водородної бомбі", - йдеться у повідомленні агенції.

Водночас, потужність цього вибуху була дуже малою у порівнянні з термоядерним вибухом, що мав місце на початку вересня. Тоді називалася магнітуда від 5.8 до 6.3, нині потужність у понад 100 разів менша, її бальність оцінюється на рівні 3.4.

Нагадаємо, що влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Нещодавно з'явилася інформація, що Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.