КНДР почала демонтувати обладнання на ядерному полігоні, – джерело
Військові КНДР почали демонтувати кабелі з тунелів на полігоні.
"Кабелі з третього тунелю було видалено, а персонал та обладнання було помічено біля входу до тунеля", – повідомляє видання KBS з посиланням на власні джерела у військових колах США і Південної Кореї.
У виданні зазначають, що ці кроки можуть свідчити про намір КНДР виконати угоду, яку було досягнуто на міжкорейському саміті минулого тижня.
Нагадаємо, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні. Лідер Північної Кореї та президент Південної домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.
Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, поговорив телефоном з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо проведення саміту США і Північної Кореї. Місцем для зустрічі Трампа з лідером КНДР міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.
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