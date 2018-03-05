КНДР почала демонтувати обладнання на ядерному полігоні, – джерело

Зазначається, що з тунелів на полігоні видаляють кабелі, а персонал та обладнання було помічено біля входу до тунеля

Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на ядерному полігоні Пхунгері.

Військові КНДР почали демонтувати кабелі з тунелів на полігоні.

"Кабелі з третього тунелю було видалено, а персонал та обладнання було помічено біля входу до тунеля", – повідомляє видання KBS з посиланням на власні джерела у військових колах США і Південної Кореї.

У виданні зазначають, що ці кроки можуть свідчити про намір КНДР виконати угоду, яку було досягнуто на міжкорейському саміті минулого тижня.

Нагадаємо, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні. Лідер Північної Кореї та президент Південної домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, поговорив телефоном з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо проведення саміту США і Північної Кореї. Місцем для зустрічі Трампа з лідером КНДР міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.