Трамп обговорив з президентом Південної Кореї зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, поговорив телефоном з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо місця та часу проведення саміту США і Північної Кореї.

"Щойно мав довгу і дуже продуктивну розмову з президентом Південної Кореї. Справи йдуть дуже добре, обговорювали місце і час проведення зустрічі з північнокорейським лідером", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Він також зазначив, що обговорив майбутні переговори з лідером КНДР з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Переговори між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом заплановані на кінець травня – початок червня.

Президент США заявив, що переговори з Північною Кореєю щодо відмови Пхеньяна від ядерної зброї далекі від завершення.

Після зустрічі в Білому домі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "дуже порядною" людиною.

Нагадаємо, 27 квітня у прикордонному селищі Пханмунджом відбулась історична зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина. Це був перший за 65 років візит північнокорейського лідера до Південної Кореї.

Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про ядерне роззброєння та мир на півострові. Згідно з планами, з першого травня має бути припинено усі ворожі дії. КНДР і Південна Корея хочуть активніше співпрацювати заради забезпечення тривалого миру, щоб на півострові більше не було жодної війни. Обидві сторони також погодилися на відновлення спільних гуманітарних проектів, наприклад, зустрічі розділених війною родин.