Коболєв пропонує створити єдину базу споживачів газу

Питання отримання доступу до кінцевого споживача є одним із стратегічних на 2019 рік

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пропонує створити єдину базу споживачів природного газу з доступом до неї всіх учасників ринку.

"Є єдиний варіант, який вважаю правильним: генерування кодів споживачів має здійснювати держкомпанія "Укртрансгаз", у якої має бути єдина база. База даних має бути доступною всім учасникам ринку, вона має бути відкритою. Тоді невеликі споживачі зможуть вільно переходити від одного постачальника до іншого", - він сказав в ефірі одного з телеканалів в середу ввечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, створенню такої бази на сьогодні противляться облгази. "Це невигідно монополістам-облгазам, які наразі тримають цих споживачів, не розкривають нікому їхні реальні коди, шантажуючи їх відключенням, якщо вони спробують перейти до іншого постачальника", - зазначив Коболєв.

Голова НАК додав, що для компанії питання отримання доступу до кінцевого споживача є одним із стратегічних на 2019 рік.

Коболєв знову нагадав, що відсутність повного та коректного переліку споживачів затягує терміни запуску ринку добового балансування газу, востаннє перенесеного з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

"Без його перевірки і без того, що цей перелік буде завантажено до центральної бази "Укртрансгазу", ми не можемо гарантувати, що у всіх споживачів буде газ. Облгази не подали до цієї бази всіх споживачів", - сказав голова компанії.

"Наприклад, майже сотню клієнтів "Нафтогазу", а це - теплова генерація, в цій базі було відсутнє. Якби запустили систему працювати з 1 грудня, то всі клієнти, яких у базі немає, просто не змогли б отримати газ, їх би відключили", - пояснив він.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.