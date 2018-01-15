Колишній боєць АТО очолив Держслужбу ветеранів

Колишній боєць АТО Валентин Манько, який зараз очолює громадську організацію "Єдиний союз патріотів України", виграв конкурс на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в понеділок, - інформують "Українські новини".

Манька обрали з-поміж п'яти кандидатів. Крім нього, на посаду претендували Борис Гончар, Віталій Баранов, Віктор Толочко та Олег Чуйко.

Конкурсна комісія мала обрати резервного кандидата, який протягом року мав би право бути призначеним головою Держслужби ветеранів, якщо Манько відмовиться від посади або станеться форс-мажор, але інші кандидати не набрали мінімально необхідної кількості балів.

Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.

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