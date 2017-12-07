Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні можуть створити Міністерство ветеранів

Порошенко каже, що потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність
Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.
В Україні можуть створити Міністерство ветеранів Фото galka.if.ua

"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, що в Україні з'являться Центри з психологічної реабілітації учасників АТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2017 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.