В Україні можуть створити Міністерство ветеранів

Порошенко каже, що потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність

Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.

"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, що в Україні з'являться Центри з психологічної реабілітації учасників АТО.