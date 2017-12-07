НОВИНИПрезидент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можуть створити Міністерство ветеранів
Порошенко каже, що потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність
Фото galka.if.ua
"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.
"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.
Нагадаємо, що в Україні з'являться Центри з психологічної реабілітації учасників АТО.
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